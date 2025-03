Παραίτηση της Άννας Ευθυμίου ζητά ο Πολάκης: «Έλαβε πληρωμές από τον ΕΦΚΑ το 2023 ως κυβερνητική βουλευτής»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συγκρίνει την υφυπουργό Εργασίας με τη Ράνια Αντωνοπούλου, η οποία «είχε λάβει χρήματα ως επίδομα ενοικίου, τα οποία είχε επιστρέψει»