ΠΑΣΟΚ: Επιχείρηση εξωστρέφειας και επένδυση στο πρόγραμμα για αντιστροφή του κλίματος

Με εκδηλώσεις, περιφερειακές συνδιασκέψεις, πρωτοβουλίες και έμφαση στον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ επιχειρούν από τη Χαριλάου Τρικούπη να αντιστρέψουν το κλίμα