«Πυρά» Ρωμανού σε ΣΥΡΙΖΑ: Ένα κανονικό κόμμα θα είχε ήδη διαγράψει τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά

Your browser does not support the audio element.

«Θα φοβόμαστε να βγούμε με τη βάρκα μας αν μας έχει “τσιμπήσει” και λίγο ο ήλιος, μη μας τουφεκίσει κανένας λιμενικός» δήλωσε χθες ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ