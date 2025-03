Χρυσοχοΐδης: Να συνεργαστούμε για λύσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση της παρουσίας της αστυνομίας στις διαδηλώσεις

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου