kpmg:-Σε-χαμηλό-7ετίας-υποχώρησε-η-παγκόσμια-χρηματοδότηση-σε-fintech

Η αξία των παγκόσμιων συμφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) σχεδόν διπλασιάστηκε, από 7,4 δισ. σε 14,2 δισ. δολάρια μεταξύ γ’ και δ’ τριμήνου του 2024.

Το 2024 αποτέλεσε μια ακόμη δύσκολη χρονιά για τον κλάδο του fintech, με τις συνολικές επενδύσεις παγκοσμίως να ανέρχονται σε μόλις US$ 95,6 δισ. μέσω 4 639 συναλλαγών. Τόσο ο όγκος των επενδύσεων fintech όσο και ο αριθμός των συναλλαγών μειώθηκαν σε επίπεδα που έχουν να παρατηρηθούν από το 2017, σύμφωνα με την έρευνα “Pulse of Fintech” H2’24 – μια εξαμηνιαία έρευνα της KPMG που αναλύει τις παγκόσμιες τάσεις στις επενδύσεις fintech, καθώς και τις εξελίξεις σε βασικές αγορές. Η έρευνα βασίζεται σε δεδομένα που παρέχονται από την PitchBook Data Inc. Η μείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος ήταν αποτέλεσμα ενός συνδυασμού κρίσιμων παραγόντων, μεταξύ των οποίων οι μακροοικονομικές προκλήσεις, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και εντάσεις, η διεξαγωγή εκλογών σε μεγάλες αγορές, καθώς και οι ανησυχίες σχετικά με τις αποτιμήσεις και την περιορισμένη δραστηριότητα αποεπενδύσεων.

Το δεύτερο εξάμηνο του έτους ήταν αισθητά πιο υποτονικό σε σύγκριση με το πρώτο, με τις επενδύσεις να υποχωρούν από US$ 51,7 δισ. το α’ εξάμηνο του 2024 σε US$ 43,9 δισ. το β’ εξάμηνο του 2024. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων προσφέρει μια νότα αισιοδοξίας – μεταξύ του γ’ και του δ’ τριμήνου του 2024, οι παγκόσμιες επενδύσεις fintech αυξήθηκαν από US$ 18 δισ. σε US$ 25,9 δισ.. Τόσο η αξία των συμφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) όσο και οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση, από US$ 7,4 δισ. σε US$ 14,2 δισ. και από US$ 9,7 δισ. σε US$ 11,2 δισ. αντιστοίχως.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η αμερικανική ήπειρος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μερίδιο επενδύσεων fintech το 2024, αγγίζοντας τα US$ 63,8 δισ. μέσω 2 267 συναλλαγών, εκ των οποίων τα US$ 50,7 δισ. μέσω 1 836 συναλλαγών καταγράφονται στις ΗΠΑ. Η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) προσέλκυσε US$ 20,3 δισ. μέσω 1 465 συναλλαγών, ενώ η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (ASPAC) κατέγραψε US$ 11,4 δισ. μέσω 896 συναλλαγών. Σε επίπεδο κλάδου, ο τομέας των πληρωμών συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μερίδιο επενδύσεων, με US$ 31 δισ., ακολουθούμενος από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και νομίσματα με US$ 9,1 δισ. και τον κλάδο regtech με US$ 7,4 δισ..

«Ήταν μια δύσκολη χρονιά σχεδόν για όλους, τις fintech εταιρείες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) και ιδιωτικών κεφαλαίων (PE), δεδομένου του εύρους των προκλήσεων και της αβεβαιότητας στην παγκόσμια αγορά. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, κανείς δεν ήθελε να προχωρήσει σε μεγάλες συμφωνίες, οι οποίες παραδοσιακά αποτελούν βασικό πυλώνα των επενδύσεων στον κλάδο του fintech», σχολιάζει ο Karim Haji, Global Head of Financial Services, KPMG International. «Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για αισιοδοξία. Οι περισσότερες κρίσιμες εκλογές έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ενώ οι επενδύσεις και η δραστηριότητα των συμφωνιών αρχίζουν να ανακάμπτουν. Βλέπουμε ήδη περισσότερες συναλλαγές να πραγματοποιούνται, καθώς οι μειώσεις επιτοκίων σε διάφορες δικαιοδοσίες οδηγούν σε χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Παρ’ όλα αυτά, θα χρειαστεί να περιμένουμε για να δούμε αν οι μεταβαλλόμενες συνθήκες του παγκόσμιου εμπορίου θα επηρεάσουν τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και, κατά συνέπεια, αυτά τα θετικά σημάδια αλλαγής στην αγορά».

Βασικά σημεία του 2024

Οι παγκόσμιες επενδύσεις fintech μειώθηκαν από US$ 119,8 δισ. μέσω 5 382 συναλλαγών το 2023 σε US$ 95,6 δισ. μέσω 4 639 συναλλαγών το 2024. Η αμερικανική ήπειρος προσέλκυσε US$ 63,8 δισ. μέσω 2 267 συναλλαγών το 2024, εκ των οποίων τα US$ 50,7 δισ. μέσω 1 836 συναλλαγών προήλθαν από τις ΗΠΑ. Η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) συγκέντρωσε US$ 20,3 δισ. μέσω 1 465 συναλλαγών, ενώ η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (ASPAC) προσέλκυσε US$ 11,2 δισ. μέσω 896 συναλλαγών.

Η παγκόσμια αξία συμφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) μειώθηκε από US$ 60,2 δισ. το 2023 σε US$ 49,6 δισ. το 2024. Παρόλο που το β’ εξάμηνο του 2024 ήταν πιο υποτονικό από το α’ εξάμηνο, η αξία των συμφωνιών M&A αυξήθηκε από US$ 7,4 δισ. σε US$ 14,2 δισ. μεταξύ γ’ και δ’ τριμήνου του 2024. Οι επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων (PE) μειώθηκαν σημαντικά, από US$ 10,5 δισ. το 2023 σε μόλις US$ 2,6 δισ. το 2024, ενώ οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) σημείωσαν μικρή πτώση, από US$ 49,2 δισ. το 2023 σε US$ 43,4 δισ. το 2024.

Ο κλάδος των πληρωμών ήταν ο πιο ισχυρός των επενδύσεων fintech σε παγκόσμιο επίπεδο το 2024, με US$ 31 δισ. σε επενδύσεις, σε σύγκριση με μόλις US$ 17,2 δισ. το 2023. Άλλοι τομείς που κατέγραψαν ετήσια αύξηση στις επενδύσεις περιλαμβάνουν: τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και νομίσματα, από US$ 8,7 δισ. σε US$ 9,1 δισ., το Regtech από US$ 4,4 δισ. σε US$ 7,4 δισ., το Proptech από US$ 1,9 δισ. σε US$ 3 δισ. και το Wealthtech, από US$ 190 εκατ. σε US$ 400 εκατ.

Οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) με εταιρική συμμετοχή (Corporate VC) σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκαν από US$ 26,9 δισ. το 2023 σε US$ 19,6 δισ. το 2024. Η μόνη περιοχή που κατέγραψε αύξηση στις εταιρικές επενδύσεις σε VC συμφωνίες ήταν η Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA), όπου οι επενδύσεις αυξήθηκαν από US$ 5,1 δισ. σε US$ 5,8 δισ. σε ετήσια βάση. Στην αμερικανική ήπειρο, οι επενδύσεις CVC μειώθηκαν από US$ 13,8 δισ. σε US$ 9,9 δισ. ενώ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (ASPAC), οι επενδύσεις CVC μειώθηκαν από US$ 8,0 δισ. σε US$ 3,9 δισ.

Ο κλάδος των πληρωμών συνεχίζει να προσελκύει τις μεγαλύτερες επενδύσεις fintech

Ο κλάδος των πληρωμών παρέμεινε ο τομέας που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μερίδιο χρηματοδότησης στο fintech σε παγκόσμιο επίπεδο το 2024, με US$ 31 δισ. σε επενδύσεις, καταγράφοντας άνοδο από τα US$ 17,2 δισ. το 2023. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των επενδύσεων οφείλεται σε κινήσεις ενοποίησης και αμυντικές στρατηγικές, παρά σε εταιρείες που επιδιώκουν την κλιμάκωση της δραστηριότητάς τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι δύο μεγαλύτερες συμφωνίες του έτους: η εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Worldpay στις ΗΠΑ από την GRCR έναντι US$ 12,5 δισ. το α’ εξάμηνο του 2024, καθώς και η εξαγορά και απόσυρση από το χρηματιστήριο της καναδικής Nuvei από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων (PE) Advent International έναντι US$ 6,3 δισ. το β’ εξάμηνο του 2024. Εκτός από τη συμφωνία της Nuvei, κατά το β’ εξάμηνο του 2024 σημειώθηκαν και άλλες σημαντικές συμφωνίες στον κλάδο των πληρωμών, όπως η εξαγορά της Transact Campus, εταιρείας με έδρα τις ΗΠΑ, από την Roper Technologies έναντι US$ 1,6 δισ. και η άντληση επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους US$ 788 εκατ. από την Mynt, με έδρα τις Φιλιππίνες.

Αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και νομίσματα

Ο τομέας των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και νομισμάτων προσέλκυσε US$ 9,1 δισ. σε επενδύσεις παγκοσμίως το 2024 – το υψηλότερο σύνολο που έχει καταγραφεί, με εξαίρεση το 2022 και 2023. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των επενδύσεων επικεντρώθηκε σε υποδομές ψηφιακών αγορών, tokens και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Κατά το β’ εξάμηνο του 2024, τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες συμφωνίες πραγματοποιήθηκαν στην αμερικανική ήπειρο, μεταξύ των οποίων η εξαγορά της εταιρείας υποδομών stablecoin Bridge από τη Stripe έναντι US$ 1,1 δισ., μια άντληση επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους US$ 525 εκατ. από την Praxis, και μια άντληση επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους US$ 200 εκατ. από την Current (όλες με έδρα τις ΗΠΑ), καθώς και η άντληση επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους US$ 210 εκατ. από την Blockstream με έδρα τον Καναδά. Στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA), η μεγαλύτερη συμφωνία ήταν η άντληση επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους US$ 100 εκατ. από την Cryptocoin με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίστοιχα, στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (ASPAC), η άντληση US$ 80 εκατ. από την Partior με έδρα τη Σιγκαπούρη αποτέλεσε τη μεγαλύτερη συμφωνία. Με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ να αναμένεται φιλική προς τα κρυπτονομίσματα, εκτιμάται ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και νομίσματα θα συνεχίσουν να προσελκύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον.

Χαμηλό εξαετίας στην αμερικανική ήπειρο για τις επενδύσεις VC, παρά το ρεκόρ του Καναδά

Η αμερικανική ήπειρος κατέγραψε συνολική πτώση στις επενδύσεις fintech, από US$ 77,6 δισ. το 2023 σε US$ 63,8 δισ. το 2024, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών. Τα US$ 50,7 δισ. αυτής της χρηματοδότησης αντιστοιχούν στις ΗΠΑ, σημειώνοντας πτώση από τα US$ 72,8 δισ. το 2023. Εκτός των ΗΠΑ, ο Καναδάς κατέγραψε ρεκόρ στις επενδύσεις fintech με US$ 9,5 δισ. το 2024, κυρίως λόγω της εξαγοράς της Nuvei, ενώ οι επενδύσεις στη Βραζιλία μειώθηκαν από US$ 2,3 δισ. σε US$ 1,4 δισ. Οι επενδύσεις fintech μειώθηκαν ελαφρώς από US$ 32,8 δισ. σε US$ 31 δισ. μεταξύ α’ και β’ εξαμήνου του 2024. Σε ένα πιο θετικό πλαίσιο, οι επενδύσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν μεταξύ γ’ και δ’ τριμήνου του 2024, από τα US$ 10,8 δισ. στα US$ 20,2 δισ. Στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις fintech μειώθηκαν από US$ 28,8 δισ. σε US$ 21,9 δισ. μεταξύ α’ και β’ εξαμήνου του 2024, αν και σημείωσαν αύξηση από τα US$ 9,9 δισ. στα US$ 11,9 δισ. μεταξύ γ’ και δ’ τριμήνου. Οι επενδύσεις fintech στην περιοχή EMEA βουλιάζουν στα US$ 20,3 δισ., το χαμηλότερο επίπεδο από το 2016.

Οι επενδύσεις fintech στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) μειώθηκαν από US$ 27,6 δισ. μέσω 1 833 συναλλαγών το 2023 σε μόλις US$ 20,3 δισ. μέσω 1 465 συναλλαγών το 2024. Σημαντική πτώση επίσης σημειώθηκε κατά το β’ εξάμηνο του 2024 σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο, με τις επενδύσεις να μειώνονται από US$ 13 δισ. μέσω 820 συναλλαγών σε μόλις US$ 7,3 δισ. μέσω 645 συναλλαγών. Το Ηνωμένο Βασίλειο συγκέντρωσε σχεδόν το ήμισυ των συνολικών επενδύσεων fintech στην περιοχή EMEA το 2024 (US$ 9,9 δισ.), ωστόσο το ποσό αυτό αποτελεί σημαντική μείωση σε σχέση με το 2023 (US$ 13,6 δισ.). Η Γερμανία κατέγραψε επίσης πτώση στις επενδύσεις fintech μεταξύ 2023 και 2024, από US$ 961 εκατ. σε χαμηλό δεκαετίας ύψους US$ 815 εκατ. Στον αντίποδα, η Μέση Ανατολή παρουσίασε τις πιο θετικές επιδόσεις για την περιοχή EMEA το 2024, με τις επενδύσεις fintech να αυξάνονται από US$ 1,2 δισ. σε US$ 2,2 δισ. σε ετήσια βάση.

Σε χαμηλό δεκαετίας οι επενδύσεις fintech για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Οι συνολικές επενδύσεις fintech στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (ASPAC) μειώθηκαν από US$ 14,6 δισ. το 2023 σε US$ 11,4 δισ. το 2024 – το χαμηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης fintech που έχει καταγραφεί στην περιοχή από το 2014. Η Ινδία συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων (US$ 4,1 δισ.), με επικεφαλής την άντληση επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους US$ 1,5 δισ. από τη WSB Real Estate Partners το α’ εξάμηνο του 2024. Οι συνολικές επενδύσεις fintech στην Κίνα μειώθηκαν από US$ 2,6 δισ. σε μόλις US$ 687 εκατ. μεταξύ 2023 και 2024, ενώ στην Αυστραλία οι επενδύσεις fintech σχεδόν διπλασιάστηκαν, από US$ 840 εκατ. σε US$ 2,1 δισ. Στην Ιαπωνία, οι επενδύσεις fintech παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές σε ετήσια βάση, στα US$ 660 εκατ.

Ο Νίκος Μανιάτης, Partner, Head of Τechnology & Innovation, KPMG στην Ελλάδα δήλωσε «Η παγκόσμια χρηματοδότηση σε fintech υποχώρησε σε χαμηλό επταετίας. Παρά τη συνολική πτώση, υπήρξε αξιοσημείωτη αύξηση της χρηματοδότησης κατά το τέταρτο τρίμηνο, υποδεικνύοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2025. Η αξία των παγκόσμιων συμφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων σχεδόν διπλασιάστηκε μεταξύ του τρίτου και τέταρτου τριμήνου του 2024. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο τομέας fintech το 2024, όπως τα μακροοικονομικά ζητήματα, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι εκλογικές αβεβαιότητες σε μεγάλες αγορές, υπάρχουν λόγοι για αισιοδοξία, με περισσότερες συναλλαγές να πραγματοποιούνται και χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης λόγω των μειώσεων επιτοκίων σε διάφορες γεωγραφίες.»

Αίσθημα αισιοδοξίας για το 2025

Με τα επιτόκια να μειώνονται σε πολλές δικαιοδοσίες και την εκλογική αβεβαιότητα να υποχωρεί, εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία στην αγορά fintech. Ο μέσος χρόνος μεταξύ συναλλαγών έχει επίσης επιμηκυνθεί σημαντικά, από περίπου 15 μήνες το 2022 σε 24 μήνες το 2025 – τη μεγαλύτερη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας που θα μπορούσε να καταστήσει το 2025 καθοριστικό έτος για τις συμφωνίες, καθώς οι εταιρείες fintech επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τη συνέχεια των δραστηριοτήτων τους.

Αν και ο κλάδος των πληρωμών αναμένεται να παραμείνει ο κύριος αποδέκτης επενδύσεων παγκοσμίως, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και νομίσματα βρίσκονται σε καλή θέση για αύξηση των επενδύσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις υποδομές αγορών, το ψηφιακό tokenization και τα stablecoins. Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αναμένεται επίσης να παραμείνει βασική προτεραιότητα για τους επενδυτές, με το regtech και τις λύσεις κυβερνοασφάλειας να προβλέπεται ότι θα προσελκύσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά το α’ εξάμηνο του 2025.

«Αν κρίνουμε από τις τάσεις στον ευρύτερο επενδυτικό χώρο, η ΤΝ θα μπορούσε να αποτελέσει τον ‘κοιμώμενο γίγαντα’ των επενδύσεων fintech», αναφέρει ο Anton Ruddenklau, Lead of Global Innovation and Fintech, Financial Services της KPMG International. «Ωστόσο, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ΤΝ, την δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη, το agentic AI και την αυτοματοποίηση, αλλά ταυτόχρονα και αρκετή επιφυλακτικότητα. Τους επόμενους μήνες, οι εταιρείες regtech με εστίαση στην ΤΝ αναμένεται να προσελκύσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μεταξύ των επενδυτών, καθώς οι εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αναζητούν καλύτερους τρόπους διαχείρισης ενός ολοένα και πιο σύνθετου ρυθμιστικού περιβάλλοντος».