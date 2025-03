TÜV AUSTRIA Hellas:Πιστοποίηση στον ναυτιλιακό όμιλο TMS Group

Η TÜV AUSTRIA Hellas, απένειμε τις πιστοποιήσεις ISO27001, ISO27701 και ISO22301 στις εταιρίες TMS Bulkers LTD, TMS Dry LTD, TMS Cardiff Gas LTD και ΤMS Tankers LTD.

Με αυτές τις πιστοποιήσεις, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, αποδεικνύεται η εξειδίκευσή της και στον ναυτιλιακό κλάδο μέσω ολιστικών υπηρεσιών.

«Η απονομή των πιστοποιήσεων αποτέλεσε επιστέγασμα μιας απαιτητικής διαδικασίας αξιολόγησης, κατά την οποία οι εταιρeίες της TMS Group ανταποκρίθηκαν με συνέπεια σε όλα τα κριτήρια και πρότυπα. Ως ολιστικός πάροχος πιστοποιήσεων με βαθιά γνώση σε θέματα κυβερνοασφάλειας, η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα διασφαλίζει ότι κάθε πιστοποίηση δεν είναι απλώς μια τυπική διάκριση, αλλά μια ουσιαστική αναγνώριση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και διαδικασιών, καθώς και της προσήλωσης στα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές», αναφέρει η ανακοίνωση.

Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν οι Μιχάλης Μιχαλολιάκος, TMS Group IT manager, Μάριος Καμπόλης, cybersecurity administrator και Ιάσων Μπιτχαβάς, cybersecurity administrator ενώ από την πλευρά της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα παρευρέθηκαν οι Χαράλαμπος Αγγελούδης αναπληρωτής γενικός διευθυντής και ο Θανάσης Μητσάκος, head of Information Systems Inspection Division, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία της πιστοποίησης και στην αξία της διαρκούς βελτίωσης στον κλάδο της ναυτιλίας.

Ο κ. Αγγελούδης και ο κ. Μητσάκος δήλωσαν: «Οι εταιρείες της TMS Group απέδειξαν έμπρακτα τη δέσμευσή τους στην κυβερνοασφάλεια, ανταποκρινόμενες με επιτυχία στα υψηλά πρότυπα της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα. Σε έναν κλάδο όπως η ναυτιλία, όπου η ασφάλεια δεδομένων και η επιχειρησιακή συνέχεια είναι κρίσιμης σημασίας, η πιστοποίηση αυτή δεν αποτελεί μόνο επιβράβευση της προσπάθειας της εταιρeίας, αλλά και μια εγγύηση αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας για το μέλλον».

