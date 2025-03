Εσωκομματικά «πυρά» από Κατσανιώτη για Τσάφο – Δοξιάδη: «Ανιστόρητη η δήλωση για ΤΔΒΚ – Λάθος επιλογή ο Δοξιάδης»

Your browser does not support the audio element.

«Ελπίζω να διαβάζει ιστορία, γιατί φαίνεται καλός στα ενεργειακά ο Τσάφος και η ιστορία πάντα βοηθάει» – Αιχμές και για τις αναρτήσεις Δοξιάδη για τα Τέμπη