Η επανεκκίνηση και το «βαθύ κράτος» του ΟΣΕ

Να αφήσει πίσω την υπόθεση Δοξιάδη και να κλείσει κάθε συζήτηση για άλλες αποχωρήσεις από την κυβέρνηση επιδιώκει το Μαξίμου – Στο Υποδομών και Μεταφορών σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης