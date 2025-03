Σήμερα στη Γενεύη η άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό σε διευρυμένο σχήμα

Διαδοχικές διμερείς συναντήσεις του ΓΓ του ΟΗΕ με την Ελληνική και τη Βρετανική αντιπροσωπεία, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και τον Κύπριο πρόεδρο