Σε δημόσια διαβούλευση το σ/ν του υπουργείου Άμυνας για τις υπηρεσίες υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την 1η Απριλίου 2025, στις 9 π.μ. – Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου