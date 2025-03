Στοχεύει του νέους υφυπουργούς της κυβέρνησης η αντιπολίτευση

Βουλευτές και στελέχη κομμάτων της μειοψηφίας πιστεύουν πως μετά τα Τέμπη η αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης είναι κάποιες επιλογές στο νέο κυβερνητικό σχήμα