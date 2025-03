Συνάντηση Κυρ. Πιερρακάκη με τον Τ. Θεοδωρικάκο – «H ανάπτυξη που έχουμε πετύχει πρέπει να καταστεί βιώσιμη»

Your browser does not support the audio element.

«Οι συναντήσεις μας με τον Τάκη Θεοδωρικάκο θα είναι συχνές γιατί ο στόχος μας είναι κοινός», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών