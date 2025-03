Ανδρουλάκης: «Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να υπονομεύει την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος»

«Η κυβέρνηση θέλει να παίξει μέχρι την τελευταία στιγμή των εθνικών εκλογών τον φόβο “Μητσοτάκης ή χάος”», επανέλαβε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ