Βενιζέλος: Η Ελλάδα θα πρέπει να ζητήσει εγγυήσεις ασφαλείας στη νέα ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική

Your browser does not support the audio element.

«Είναι ρεαλιστικό η Ελλάδα να ζητήσει εγγυήσεις θέτοντας το casus belli, τους εξοπλισμούς, τα θέματα του FIR, τα θέματα διάσωσης στην περιοχή», υπογράμμισε