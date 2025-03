Η απερχόμενη ΥΠΕΞ της Γερμανίας Μπέρμποκ υποψήφια για την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Η Ρωσία ωστόσο απορρίπτει την υποψηφιότητά της και παραπέμπει στο ναζιστικό παρελθόν του παππού της απερχόμενης «πράσινης» υπουργού