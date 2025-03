Θερμό επεισόδιο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ

Your browser does not support the audio element.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η Ευαγγελία Λιακούλη έλαβε το λόγο και ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τη γραμμή του κόμματος