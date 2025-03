Κομισιόν:-Αποκαλυπτήρια-για-την-στρατηγική-της-Ένωσης-Αποταμίευσης-και-Επενδύσεων

Το SIU επιδιώκει να προσφέρει στους πολίτες της ΕΕ ευρύτερη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και καλύτερες επιλογές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία έχει στόχο να ενισχύσει τον πλούτο των πολιτών, δίνοντας παράλληλα ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε: «Με τη σημερινή πρόταση για μια Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων επιτυγχάνουμε διπλό όφελος. Τα νοικοκυριά θα έχουν περισσότερες και ασφαλέστερες ευκαιρίες να επενδύσουν στις κεφαλαιαγορές και να αυξήσουν τον πλούτο τους. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια, ώστε να καινοτομούν, να αναπτύσσονται και να δημιουργούν καλές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.»

Η SIU αποτελεί οριζόντιο παράγοντα διευκόλυνσης που θα δημιουργήσει ένα χρηματοδοτικό οικοσύστημα προς όφελος των επενδύσεων στους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ. Όπως επισημαίνεται στην Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας, η ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις —όπως η κλιματική αλλαγή, οι γρήγορες τεχνολογικές αλλαγές και η νέα γεωπολιτική δυναμική— απαιτεί σημαντικές επενδύσεις, τις οποίες η έκθεση Ντράγκι εκτιμά σε επιπλέον 750-800 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2030, ποσό το οποίο επηρεάζεται περαιτέρω από τις αυξημένες αμυντικές ανάγκες. Μεγάλο μέρος αυτών των πρόσθετων επενδυτικών αναγκών αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά στην τραπεζική χρηματοδότηση. Με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων κεφαλαιαγορών —παράλληλα με ένα ολοκληρωμένο τραπεζικό σύστημα— η SIU μπορεί να αντιστοιχίσει αποτελεσματικά τις αποταμιεύσεις με τις επενδυτικές ανάγκες.

