Ν. Αλιβιζάτος για Τέμπη: Θετική εξέλιξη η δήλωση Τριαντόπουλου – Το ταχύτερο οι υποθέσεις υπουργών στη δικαιοσύνη

Your browser does not support the audio element.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ο διακεκριμένος συνταγματολόγος ξεκαθάρισε ότι «τυπικά δεν παρακάμπτεται η προανακριτική επιτροπή»