Πόλεμος δηλώσεων Μαρινάκη-Τσουκαλά για Τριαντόπουλο: «Ανεκδιήγητο το ΠΑΣΟΚ, ξεπλένει και τη σκευωρία Novartis»

Your browser does not support the audio element.

«Μην τολμήσετε να κλείσετε την προανακριτική χωρίς να έρθουν όλα στο φως, δήλωνε ο Μητσοτάκης το 2018 – Τώρα τι άλλαξε;», ανέφερε νωρίτερα ο Κώστας Τσουκαλάς