Βόζεμπεργκ στον ΣΚΑΪ: Χτύπησαν την κατοικία μου στη Βάρκιζα χθες βράδυ, δεν ξέρω αν συνδέεται με την εμπρηστική επίθεση

Υπενθυμίζεται ότι είχε γίνει επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία όπου έχει διαμέρισμα η ευρωβουλευτής, παραμονές του συλλαλητηρίου των Τεμπών στο Σύνταγμα