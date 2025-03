Γιατί η Τουρκία έμεινε εκτός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας

Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε σχετικά η Λαγκάρντ σε Ευρωβουλευτές – Πως σχολιάζουν το θέμα ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές – Τι τονίζει η Κομισιόν