Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στη 2η θέση η Πλεύση Ελευθερίας με 15,9%, πρώτη η ΝΔ με 28,1%

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην 3η θέση, με την Ελληνική Λύση να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση – Χαμηλά στο 6% ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από το όριο του 3% η Φωνή Λογικής