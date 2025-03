Δ. Μάντζος: Η σύλληψη Ιμάμογλου συνιστά σοβαρή οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας στην Τουρκία

«Οι νέες πολύ σοβαρές απροκάλυπτες επιθέσεις στο κράτος δικαίου, πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση και εξέλιξη των ευρω-τουρκικών σχέσεων»