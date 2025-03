Στήριξη της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου από τις Ρυθμιστικές Αρχές των δύο χωρών

Επιστολή ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ στην Κομισιόν, στην οποία τονίζεται ότι η διασύνδεση αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και την ΕΕ.

Τη στήριξή τους στη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, επιβεβαίωσαν η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), σε συνάντηση που είχαν σήμερα με τον ΑΔΜΗΕ, φορέα υλοποίησής του Great Sea Interconnector. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΡΑΑΕΥ στην Αθήνα, ενώ διεξήχθη σε καλό κλίμα.

Οι δύο Ρυθμιστικές Αρχές ζήτησαν να διατηρούνται ενήμερες για την εξέλιξη του πρότζεκτ, το οποίο -όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των δύο Ρυθμιστών- είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική συμφωνία των Ρυθμιστικών Αρχών (CBCA), καθώς και το σχετικό ενωσιακό και εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Προς επιβεβαίωση της στήριξής τους, ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ απέστειλαν στις 17 Μαρτίου 2025 επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με την οποία τονίζεται ότι αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και την ΕΕ, πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους του NECP και της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ.

Περαιτέρω σημειώθηκε ότι αυτή η διασύνδεση θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού της Κύπρου, του Ισραήλ και των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και θα συμβάλει στη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία μειώνοντας την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Στο πλαίσιο αυτό οι ρυθμιστικές αρχές υποστηρίζουν την ένταξη του έργου στον δεύτερο ενωσιακό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2nd List of Projects of Common/Mutual Interest) ο οποίος είναι υπό συζήτηση σήμερα στις περιφερειακές ομάδες για τις διευρωπαϊκές υποδομές ηλεκτρισμού (5th Meeting of TEN-E Regional Groups on electricity and offshore).