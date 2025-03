Στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Θα συμμετάσχει σήμερα στη Σύνοδο των ηγετών του ΕΛΚ, στη Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και στη Σύνοδο Ευρωπαίων ηγετών για το Μεταναστευτικό