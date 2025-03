Μητσοτάκης-μετά-τη-Σύνοδο-Κορυφής:-Δικαίωση-η-συμπερίληψη-μίας-πάγιας-ελληνικής-στη-Λευκή-Βίβλο

Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής: Δικαίωση η συμπερίληψη μίας πάγιας ελληνικής θέσης στη Λευκή Βίβλο

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα να ενεργοποιηθεί το συντομότερο η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες