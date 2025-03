Φιντάν για Κυπριακό: «Η μία κοινότητα στο νησί δεν αναγνωρίζεται – Η αδικία πρέπει να εξαλειφθεί»

Your browser does not support the audio element.

Για «αδικία» στην Κύπρο μίλησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ: «Η μία κοινότητα αναγνωρίζεται ως κράτος, έχει πρόσβαση σε κάθε είδους ευκαιρίες, ενώ η άλλη δεν αναγνωρίζεται»