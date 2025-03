Σωκράτης Φάμελλος: Το πολιτικό σύστημα περνά κρίση εμπιστοσύνης

Eπιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει τεράστια ευθύνη, έχει ένα σχέδιο να τους πάρει όλους μαζί προς τα κάτω, να πει ότι “όλοι φταίνε”»