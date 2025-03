Μητσοτάκης για πολεοδομία Ρόδου: Δεν υπάρχουν άβατα, νομιμότητα παντού – Τι ανέφερε για «Λευκή Βίβλο» και κατώτατο μισθό

Your browser does not support the audio element.

Στις σημαντικές αποφάσεις της ΕΕ αλλά και την υπόθεση διαφθοράς στην Ρόδο, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του