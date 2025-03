Ρωμανός: Πριν καν ανακοινωθεί η νέα, 5η συνεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, οι γνωστοί μηχανισμοί των τρολς ξεκίνησαν τη διασπορά fake news

«Διαστρέβλωσαν σκόπιμα κάρτα που παρουσιάστηκε στον ΣΚΑΪ, η οποία έδειχνε το υποθετικό σενάριο της αύξησης του κατώτατου μισθού», δηλώνει ο Νίκος Ρωμανός