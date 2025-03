Χ. Δούκας: Η προφυλάκιση Ιμάμογλου σοβαρό πλήγμα κατά της δημοκρατίας – «Εκρέμ, δεν είσαι μόνος»

Ζητά να εκδοθεί ψήφισμα στήριξης από την Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών, ενώ μαζί με άλλους 12 δημάρχους υπέγραψε διακήρυξη για την άμεση απελευθέρωση του Ιμάμογλου