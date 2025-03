Αυτοψία Κυρανάκη στο σιδηροδρομικό δίκτυο: «Τα προβλήματα δεν λύνονται με μία… ασπιρίνη, χρειάζονται αποφασιστικές κινήσεις»

Your browser does not support the audio element.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ταξίδεψε με το τρένο από τον Σταθμό Λαρίσης έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας αυτοψία