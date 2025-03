Μαρινάκης-για-«πυξίδα»-Τσίπρα:-Στην-πολιτική-οι-επιστροφές-παραπέμπουν-στο-λαϊκό-άσμα-«επιστροφές-καταστροφές»

Μαρινάκης: Δύσκολο να οργανωθεί το ανώτατο συμβούλιο Ελλάδας-Τουρκίας υπό τέτοιες συνθήκες

«Παραχωρήσεις στο κράτος δικαίου δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τις εξελίξεις στην Τουρκία