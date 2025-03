Σταθερά-και-τον-Απρίλιο-τα-τιμολόγια-της-protergia

Για 10ο μήνα σταθερό το πράσινο τιμολόγιο Value Special στα 0,159 €/ ΚWh.

Σταθερά διατηρεί και τον Απρίλιο τα τιμολόγια της η Protergia, θυγατρική της Metlen, με ανταγωνιστικές και επωφελείς προτάσεις για τους καταναλωτές στα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και μειωμένες τιμές στα συνδυαστικά προϊόντα Power & Gas.

Συγκεκριμένα:

• Για 10ο συνεχόμενο μήνα το ειδικό «πράσινο» οικιακό τιμολόγιο Value Special στα 0,159 €/ ΚWh.

• Το «μπλε» Value Secure 12M στην εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή των 0,099 €/ ΚWh με έκπτωση συνέπειας για σιγουριά και ασφάλεια για 12 μήνες.

• Προσφέρει τη συνδυαστική προσφορά για σταθερό προϊόν Value Power & Gas 12Μ στην τιμή των 0,099 €/ ΚWh για το ρεύμα και αλλά και σε νέα μειωμένη τιμή 0,0369 € / ΚWh για το φυσικό αέριο, για οικιακούς πελάτες & επιπλέον τους προσφέρει και δωροεπιταγή €50 για τις αγορές τους από τα Praktiker

• Για 1 ολόκληρο χρόνο συνεχόμενα το οικιακό «κίτρινο» κυμαινόμενο τιμολόγιο προσφέρεται στην ίδια τιμή των 0,09093 €/ ΚWh με συνέπεια με το Value Swift on time.

Όπως σημειώνει η Protergia στην ανακοίνωσή της, εφόσον η Κυβέρνηση προχωρήσει σε οποιαδήποτε επιδότηση, αυτή θα αφαιρεθεί αυτούσια από τους λογαριασμούς.