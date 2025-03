Διακήρυξη Τραμπ για την 25η Μαρτίου: Η στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας ακρογωνιαίος λίθος για την ασφάλεια στην Ευρώπη

Ο Τραμπ κήρυξε την ημέρα Ελληνικής Ανεξαρτησίας, Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας, καλώντας τον λαό των ΗΠΑ να την τιμήσει