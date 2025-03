Μητσοτάκης: Οι Έλληνες πέτυχαν όταν ήταν ενωμένοι – Να διδαχθούμε από τους θριάμβους, αλλά και από τις καταστροφές μας

Your browser does not support the audio element.

“Σήμερα ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς και πολλές από τις σταθερές, οι οποίες τις οποίες θεωρούσαμε δεδομένες, τίθενται σε αμφισβήτηση”