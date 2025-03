Σέκερης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Υιοθέτηση του «Συμφώνου για το Μέλλον»

Your browser does not support the audio element.

«Αποτελεσματικότητα, Πολιτικές λύσεις, βιώσιμη χρηματοδότηση και Περιφερειακές συνεργασίες, οι προτεραιότητες των ειρηνευτικών επιχειρήσεων», τόνισε