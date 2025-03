ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:-Οι-βόλτες-στα-υπουργεία-και-οι-φωτογραφίσεις-μετά-τον-ανασχηματισμό-φιάσκο,-δεν-μπορούν-να-μεταθέσουν-την-ημερομηνία-λήξης-της-κ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι βόλτες στα υπουργεία και οι φωτογραφίσεις μετά τον ανασχηματισμό-φιάσκο, δεν μπορούν να μεταθέσουν την ημερομηνία λήξης της κυβέρνησης

«Ο σημερινός απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός, επισκέφτηκε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών», σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ