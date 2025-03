Μητσοτάκης: Αν κάποιος δικαιούται άσυλο, τον υποδεχόμαστε – Αν έλθει παράνομα, θα επιστρέψει στη χώρα προέλευσης

Your browser does not support the audio element.

«Οι ροές είναι μειωμένες κατά 36% τους πρώτους μήνες του 2025 – Οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης με τρόπο που καλύπτει ελλείψεις στην αγορά εργασίας»