Ο Νίκος Παπαευσταθίου νέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Your browser does not support the audio element.

Ο Νίκος Παπαευσταθίου υπέβαλε το πρωί την παραίτησή του από το ΕΚΑΒ μετά από πάρα πολλά χρόνια στα ηνία του φορέα – Το ΦΕΚ με τον διορισμό του