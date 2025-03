Συνεργασία-ey-Ελλάδος-και-morphoses

Στον σύγχρονο εργασιακό κόσμο, η γενεακή διαφορετικότητα δεν είναι απλώς μια δημογραφική πραγματικότητα, αλλά μια – μέχρι τώρα – ανεκμετάλλευτη ευκαιρία για καινοτομία, ανάπτυξη και ανθεκτικότητα. Για πρώτη φορά στην ιστορία, πέντε γενιές συνυπάρχουν στον εργασιακό χώρο, με τους Millennials, τη Gen Z και τη Gen Alpha να αναμένεται να αποτελέσουν το 80% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού έως το 2034.

Για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν τη διαγενεακή συνεργασία και να δημιουργήσουν νέα αξία, η ΕY Ελλάδος και η Morphoses ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας το καινοτόμο πρόγραμμα “Unlocking the power of Generational Diversity in the workplace”, σχεδιασμένο να μετατρέψει τις διαφορετικές εμπειρίες και παραστάσεις των πολλαπλών γενεών που συνυπάρχουν σήμερα στον χώρο εργασίας, σε μοχλό ανάπτυξης.

Η γενεακή διαφορετικότητα δεν είναι τάση – είναι στρατηγική επιλογή

Σε μία εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η ψηφιακή καινοτομία αναδιαμορφώνουν ριζικά το εργασιακό τοπίο και τις δεξιότητες του αύριο, το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει το πιο ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους οργανισμούς, και η κατανόηση της γενεακής διαφορετικότητας και των δυναμικών μεταξύ των γενεών απαραίτητη. Μάλιστα, η τελευταία έκδοση της παγκόσμιας έρευνας EY Work Reimagined Survey για το 2024, επιβεβαίωσε πως οι οργανισμοί που υιοθετούν μια διαγενεακή προσέγγιση, κατανοώντας ότι το ταλέντο είναι ρευστό και η εξέλιξη συνεχής, είναι πιο ικανοί να διαχειριστούν εξωτερικές πιέσεις, να είναι πιο παραγωγικοί, αλλά και πιο ανταγωνιστικοί στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος που ανέπτυξαν τα Future of Work and Learning Labs των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της EY Ελλάδος και η Morphoses, είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των γενεών – από τους Baby Boomers έως τη Gen Z – συνδυάζοντας την ψηφιακή ευελιξία των νεότερων γενεών με τη στρατηγική διορατικότητα και την εμπειρία των παλαιότερων.

Αναθεωρώντας τον τρόπο που μαθαίνουμε, συνεργαζόμαστε και καινοτομούμε

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε διοικητικά στελέχη όσο και σε μελλοντικούς business leaders, ανεξαρτήτου ηλικίας και εμπειρίας, και βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις πυλώνες εκπαίδευσης, μετατρέποντας τη γενεακή διαφορετικότητα από πρόκληση, σε στρατηγικό πλεονέκτημα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να λύσουν πραγματικές επιχειρηματικές προκλήσεις, μέσα από μια βιωματική εκπαιδευτική προσέγγιση που συνδυάζει hands-on δραστηριότητες, δυναμικό interactive storytelling, αυτοαξιολογήσεις, αλλά και case studies.

Σχολιάζοντας τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Επικεφαλής Υπηρεσιών Organization, Change & People της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε:

«Οι επιχειρήσεις που κατανοούν ότι η μεταβλητότητα είναι η νέα κανονικότητα, ξέρουν ότι το πραγματικό τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν είναι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους, αλλά οι άνθρωποί τους. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πλέον εμφανές ότι η σύγχρονη ηγεσία δεν αφορά μόνο τη διαχείριση ομάδων, αλλά τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, όπου η εμπειρία των παλαιότερων συναντά την τεχνολογική ευελιξία και δημιουργικότητα των νεότερων. Το πρόγραμμα που δημιουργήσαμε με την Morphoses, προσφέρει ένα μοναδικό πλαίσιο μάθησης, όπου οι εργαζόμενοι κάθε γενιάς ανακαλύπτουν νέες προοπτικές, αποδομούν παρωχημένες αντιλήψεις και οικοδομούν ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει τη συνεργασία και την καινοτομία, αλλά και μία συμπεριληπτική εργασιακή κουλτούρα. Με μια “All in” στρατηγική προσέγγιση, μετατρέπουμε τη γνώση, την εμπειρία και την ψηφιακή ευελιξία σε πραγματική αξία, για να διαμορφώσουμε από κοινού με τους οργανισμούς το μέλλον τους με περισσότερη αυτοπεποίθηση».

Με τη σειρά της, η Άννα Νατσβλισβίλι, CEO, της Morphoses δήλωσε:

«Η Morphoses ξεκίνησε το 2021 με το όραμα να βοηθήσει τις επόμενες γενιές να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες και να εξελιχθούν όχι μόνο σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Μιλώντας για δεξιότητες με την ομάδα της EY Ελλάδος, παρατηρήσαμε τις κοινές μας αξίες, αλλά και ένα όραμα που συγκλίνει στο πώς βλέπουμε το μέλλον του εργασιακού περιβάλλοντος, με όλες τις ραγδαίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και την αυτοματοποίηση. Στη Morphoses πιστεύουμε πως το μέλλον ανήκει σε όσους μπορούν να σκέφτονται κριτικά, να προσαρμόζονται γρήγορα και να ηγούνται με αυτοπεποίθηση. Οι ξεπερασμένες προσεγγίσεις κρατούν τις ομάδες πίσω. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας, φέρνοντας στο τραπέζι την τεχνολογία και την τεχνογνωσία, και δημιουργήσαμε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που γεφυρώνει τις γενιές, ενισχύει τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την ανταλλαγή γνώσεων. Με την ενδυνάμωση των μελλοντικών ηγετών, αποδεικνύουμε ότι η ηγεσία δεν έχει να κάνει με ηλικίες ή τίτλους, αλλά με νοοτροπία, υπευθυνότητα και την ικανότητα να φέρνεις αλλαγή».