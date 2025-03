kpmg:-Νέα-έρευνα-με-στόχο-την-ενίσχυση-των-φορολογικών-υπηρεσιών-ανά-τον-κόσμο

Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μια πληθώρα προκλήσεων που ασκούν αυξανόμενη πίεση στους πόρους και τις δυνατότητες των φορολογικών ομάδων.

Τη νέα της έρευνα με τίτλο “Navigating the forces of change in tax” (Διαχείριση των δυνάμεων της αλλαγής στις φορολογικές υπηρεσίες) δημοσίευσε η KPMG International που έχει ως στόχο να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τους επικεφαλής των φορολογικών υπηρεσιών ανά τον κόσμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μια πληθώρα προκλήσεων που ασκούν αυξανόμενη πίεση στους πόρους και τις δυνατότητες των φορολογικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, των μεταβαλλόμενων και κατακερματισμένων κανονισμών, της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στις φορολογικές υπηρεσίες, και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων.

Η έρευνα Navigating the forces of change in tax παρουσιάζει τις στρατηγικές επιταγές που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους επικεφαλής των φορολογικών τμημάτων να προσθέσουν αξία στις υπηρεσίες τους και να δουν το περίπλοκο και συνεχώς εξελισσόμενο φορολογικό τοπίο ως ευκαιρία. Στην έρευνα της KPMG Global Tax Benchmarking Survey, οι επικεφαλής των φορολογικών τμημάτων επισήμαναν τη δημιουργία πρόσθετης αξίας ως την πιο σημαντική παράμετρο προκειμένου να περιγράψουν καλύτερα τη βασική στρατηγική της φορολογικής τους λειτουργίας.

Η νέα έρευνα αναδεικνύει τρεις βασικούς τομείς τους οποίους οι επικεφαλής των φορολογικών τμημάτων πρέπει να κατανοήσουν και να διαχειριστούν με προσοχή, προκειμένου να ενισχύσουν την αξία τους και να επιτύχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους οργανισμούς τους: τη φορολογική πολιτική, την τεχνητή νοημοσύνη και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η έκθεση αναλύει τους τρόπους με τους οποίους η φορολογική πολιτική, η τεχνητή νοημοσύνη και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό επηρεάζουν τις φορολογικές υπηρεσίες, τον αντίκτυπό τους αλλά και τους τρόπους προετοιμασίας για το μέλλον, όπως είναι πιθανό να εξελιχθεί, διαμορφώνοντας μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα.

«Τα παραδοσιακά μοντέλα λειτουργίας των φορολογικών υπηρεσιών βρίσκονται υπό ακραία πίεση σε έναν κόσμο συνεχών αλλαγών και περιορισμένων πόρων», αναφέρει η Έφη Αδαμίδου, Partner, Head of Tax and Legal, KPMG στην Ελλάδα. «Οι τεράστιες πιέσεις στα φορολογικά τμήματα δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με μια γρήγορη ευκαιριακή λύση. Η επιτυχία είναι πιθανότερο να έρθει ως αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας όπου οι φορολογικές υπηρεσίες συνεχίζουν να εξελίσσονται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος».

Ένας συνδυασμός ρυθμιστικών και παγκόσμιων οικονομικών αβεβαιοτήτων, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και η εφαρμογή των BEPS 2.0 συμβάλλουν στην αναδιαμόρφωση των φορολογικών υπηρεσιών, με τα ηγετικά στελέχη τους να καλούνται να διαχειριστούν μια περίπλοκη σειρά ζητημάτων, τα οποία στο σύνολό τους δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα των παραδοσιακών μοντέλων των φορολογικών λειτουργιών.

Η Έφη Αδαμίδου δήλωσε επίσης «Τα φορολογικά τμήματα των εταιρειών καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον πολύπλοκο, με νέες μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Για να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν, εστιάζουν πλέον στον μετασχηματισμό των διαδικασιών τους και στην ενσωμάτωση στο δυναμικό τους στελεχών με δεξιότητες στην τεχνολογία. Προσφέρουν δε επιπρόσθετη αξία στη εταιρεία έτσι ώστε η διοίκηση να είναι σε θέση να πάρει τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις».

Το GenAI (η Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη) θεωρείται απαραίτητο εργαλείο με αυξανόμενη χρήση, ικανό να επαναπροσδιορίσει τις επιχειρηματικές διαδικασίες και να βελτιώσει την παραγωγικότητα και τη συμμόρφωση. Για να επιτευχθεί αυτό στο πλήρες εύρος του, θα χρειαστεί η επανεκπαίδευση των φορολογικών ομάδων, ώστε να προσαρμοστούν σε νέους ρόλους και να εντάξουν νέες διαδικασίες στη ροή των εργασιών τους. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη οι φορολογικές υπηρεσίες να διαθέτουν ένα ευρύτερο σύνολο κρίσιμων δεξιοτήτων που στηρίζονται σε ισχυρές τεχνικές γνώσεις και ορθή εμπορική και επιχειρηματική κρίση, συμπληρώνοντας την τεχνογνωσία.

«Ο φορολογικός μετασχηματισμός αποτελεί πλέον αναγκαιότητα», σχολιάζει η Έφη Αδαμίδου, Partner, Head of Tax and Legal, KPMG στην Ελλάδα. «Μέσω των νέων τεχνολογιών, του εξορθολογισμού των διαδικασιών και της εξέλιξης, σε συνδυασμό με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης, οι φορολογικές ομάδες μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία και να μην περιορίζονται απλώς σε αριθμητικούς υπολογισμούς, ώστε να γίνουν απαραίτητοι συνεργάτες των επιχειρήσεων προσδίδοντας πραγματική αξία και ανοίγοντας τον δρόμο για την επιτυχία σε ένα απρόβλεπτο μέλλον».