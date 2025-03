Δημοσκόπηση Interview: Στο 22,2% η ΝΔ, 2ο κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας – Πρόωρες εκλογές θέλουν πάνω από τους μισούς

Your browser does not support the audio element.

Στο 12,7% η Πλεύση Ελευθερίας, στο 11% το ΠΑΣΟΚ – Στην 6η θέση ο ΣΥΡΙΖΑ – Το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων ανεβαίνει στο 11,1%