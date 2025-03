Στο Παρίσι για Ουκρανία και τετραμερή ο πρωθυπουργός

Αύριο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο των Ηλυσίων συνάντηση Μητσοτάκη με Μακρόν, Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.