«Βολές» ΠΑΣΟΚ για την Προανακριτική Επιτροπή: Με τις μεθοδεύσεις τους διακινδυνεύουν την ακυρότητα της διαδικασίας

Your browser does not support the audio element.

«Ο πρωθυπουργός θα υποστεί τις συνέπειες από την οργανωμένη από τον ίδιον επίθεση στους θεσμούς και τη νομιμότητα», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη