Η Πλεύση της Ζωής Κωνσταντοπούλου… προκαλεί τρικυμία στην Χαριλάου Τρικούπη

Your browser does not support the audio element.

Τοξική και λανθασμένη χαρακτήρισε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Νίκο Παππά η Κατερίνα Μπατζελή