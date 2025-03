H Ευρώπη και η… νέα παγκόσμια τάξη – S. Gabriel & P. Eitel

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείπει ουσιαστικά την 80χρονη δέσμευση της Αμερικής στη διατλαντική σχέση και την ευρύτερη διεθνή τάξη, το μέλλον της ευρωπαϊκής ειρήνης και ευημερίας βρίσκεται πλέον εξ ολοκλήρου στα χέρια των Ευρωπαίων. Το καθήκον τώρα είναι να ξεκλειδώσει το πλήρες τεχνολογικό, οικονομικό και στρατιωτικό δυναμικό της ηπείρου.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ – Οι ριζικές αλλαγές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ έχουν κάνει πολλούς να υποψιάζονται ότι θέλει να ευθυγραμμίσει περισσότερο την Αμερική με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν μακροπρόθεσμα. Η προσδοκία τώρα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία θα χωρίσουν τον κόσμο μεταξύ τους, όπως έκαναν οι νικητές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945. Καθώς ο Τραμπ εγκαταλείπει την 80χρονη δέσμευση της Αμερικής για τη διατήρηση μιας διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες και νόμους, ο κόσμος επιστρέφει στην εποχή του «μπορεί να γίνει σωστό». Ωστόσο, επειδή ο Τραμπ βλέπει όλη τη διπλωματία ως συναλλακτική, παραδίδει τον κύριο πολλαπλασιαστή ισχύος της Αμερικής: την ικανότητά της να σχηματίζει και να ηγείται συμμαχιών.

Φυσικά, η προσέγγιση του Τραμπ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα επιδιώξει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Πούτιν ή θα εκφράσει θαυμασμό για τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Επιπλέον, δεν πρέπει να υποθέσει κανείς ότι ο Πούτιν και ο Σι θα εμπιστευθούν ποτέ τις ΗΠΑ, ακόμη κι αν γίνουν φιλικοί με τον Τραμπ. Γιατί οι ηγέτες αυταρχικών, δικτατορικών συστημάτων να πίστευαν ξαφνικά σε μια χώρα της οποίας η στρατηγική θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά μετά τις επόμενες εκλογές;

Μια καλύτερη περιγραφή της κατάστασης είναι ότι ο Τραμπ έχει στραφεί όχι τόσο προς τη Ρωσία όσο μακριά από την Ευρώπη. Θέλει απλώς να τελειώσει με τον πόλεμο στην Ουκρανία και, ιδανικά, με ολόκληρη τη διατλαντική εταιρική σχέση. Ως έργο που παρέχει ίσα δικαιώματα σε όλα τα κράτη μέλη της, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικρίζει την αντίληψή του για τον κόσμο.

Κατά την άποψη του Τραμπ, ο πόλεμος της Ουκρανίας και οι υποχρεώσεις της Αμερικής απέναντι στους ευρωπαίους συμμάχους είναι δαπανηρά εμπόδια για το εθνικό μεγαλείο. Πιστεύει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να κυριαρχήσουν στον κόσμο μόνες τους εάν παραιτηθούν από κανόνες, κανόνες και διεθνείς δεσμεύσεις. Ο επακόλουθος ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων δεν χρειάζεται να ανέλθει στο επίπεδο της στρατιωτικής σύγκρουσης, αλλά σίγουρα θα περιλαμβάνει έναν πόλεμο που μοιάζει με αγώνα για τεχνολογική, οικονομική και οικονομική υπεροχή.

Μια τέτοια αλλαγή στη στρατηγική των ΗΠΑ έχει βαθιές επιπτώσεις για την Ευρώπη. Η αποχώρηση της Αμερικής αφήνει ένα κενό εξουσίας στην ήπειρο, η οποία ήδη πλήττεται από τους σκληρούς αντίθετους ανέμους του γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Ο Τραμπ πιστεύει ότι έχει αποφορτίσει την Αμερική εγκαταλείποντας την Ευρώπη, αλλά οι Ρώσοι και οι Κινέζοι ξέρουν καλύτερα. Είναι όλοι πολύ πρόθυμοι να εκμεταλλευτούν την κατάρρευση της διατλαντικής συμμαχίας. Τελικά, ο Τραμπ, ο Σι και ο Πούτιν θα προσπαθήσουν ο καθένας να διχάσουν την Ευρώπη, αν και για τους δικούς τους λόγους.

Παραδόξως, σε μια εποχή που το παγκόσμιο κέντρο βάρους έχει μετατοπιστεί από τον Ευρω-Ατλαντικό στον Ινδο-Ειρηνικό, η Ευρώπη γίνεται ωστόσο το επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτικής για άλλη μια φορά. Η Ευρώπη μπορεί να μην έχει ακόμη μεγάλο γεωπολιτικό βάρος χωρίς τις ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα κράτη μέλη και οι θεσμοί της είναι καταδικασμένοι να είναι μινιατούρες που κολυμπούν σε μια θάλασσα από καρχαρίες. Το τεχνολογικό, οικονομικό και στρατιωτικό δυναμικό της Ευρώπης είναι σημαντικό. Η επιτυχία ή η αποτυχία των Ευρωπαίων να το συνειδητοποιήσουν θα καθορίσει τη μελλοντική παγκόσμια τάξη πραγμάτων.

Μέχρι τώρα, η ανάγκη της ΕΕ για ομοφωνία την είχε καταστήσει αναποτελεσματική και πολύ αργή για δράση, λόγω των σημαντικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών της. Έτσι, το πρώτο καθήκον είναι να αναπτυχθεί μια νέα δομή συνεργασίας. Ο πρόσφατα ανακηρυγμένος «συνασπισμός των πρόθυμων» για την υποστήριξη της Ουκρανίας είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς την απελευθέρωση από την εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, αυτή η πρωτοβουλία περιλαμβάνει μη μέλη της ΕΕ και ηγείται από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι από την ΕΕ.

Με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (το καθένα από πυρηνική δύναμη) να συνεχίζουν να ηγούνται, η ομάδα θα πρέπει να δημιουργήσει ένα προσωρινό συμβούλιο ασφαλείας για να εργαστεί για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης που θα περιλαμβάνει επίσης τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία. Εκτός από την αντιμετώπιση ζητημάτων ένταξης, αυτό το συμβούλιο μπορεί να αποσαφηνίσει τη σχέση του συνασπισμού με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, να καθορίσει τη συμβολή των μελών στη συμβατική και πυρηνική αποτροπή και να συντονίσει τη στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία.

Αλλά αυτές οι αλλαγές δεν θα είναι αρκετές για να επιβιώσει η Ευρώπη από μόνη της. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να βρει νέες πηγές οικονομικής ισχύος. Πέρα από τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία ελκυστικών συνθηκών για τις εταιρείες, η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερα κίνητρα για την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και ανάπτυξης. Εάν δεν μπορεί να συγκεντρώσει τους πόρους για να προσελκύσει τους κορυφαίους ερευνητές του κόσμου και τις πιο καινοτόμες εταιρείες, δεν θα επιτύχει τον δυναμισμό που χρειάζεται.

Τέλος, η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστεί με τους γείτονές της στο νότο. Αντίθετα, η αποχώρηση από τη διεθνή συνεργασία για να επικεντρώσει τους πόρους της σε άρματα μάχης και χειροβομβίδες θα τροφοδοτούσε μόνο τον μηδενικό γεωπολιτικό αγώνα γύρω από τον οποίο η Ευρώπη προσπαθεί να περιηγηθεί.

Η Γερμανία θα έχει κεντρικό ρόλο να διαδραματίσει σε αυτές τις προσπάθειες. Για πολλά χρόνια, φαινόταν να έχασε τα μάτια της την Ευρώπη, επιδίδοντας άκαρπη ομφαλογραφία. Ευτυχώς, αυτή η επικίνδυνη στάση φαίνεται πλέον να ανήκει στο παρελθόν. Ακόμη και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο επερχόμενος καγκελάριος Friedrich Merz έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο: η Γερμανία επέστρεψε και επέστρεψε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Τα τεράστια χρηματικά ποσά που υποσχέθηκαν να ενισχύσουν την αμυντική της στάση και τις υποδομές δείχνουν ότι αυτά δεν είναι κενά λόγια. Ο Merz κατανοεί ότι μια επιτυχημένη γερμανική «στροφή στην Ευρώπη» απαιτεί μια ισχυρή, δυναμική γερμανική οικονομία.

Ο Μερτς και ο μελλοντικός εταίρος του στο συνασπισμό, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, αναγνωρίζουν ξεκάθαρα πόσο πολύ εξαρτάται η μοίρα της Ευρώπης από την ανάληψη δράσης της Γερμανίας για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το ίδιο κάνει και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν , ο οποίος ήδη εργάζεται σε στενό συντονισμό με την επερχόμενη γερμανική ηγεσία.

Αλλά η Γερμανία μπορεί επίσης να βοηθήσει την Ευρώπη παραμένοντας ισχυρή φωνή για διάλογο και διπλωματία, ακόμη και όταν ξεκινά μια νέα προσπάθεια οικοδόμησης άμυνας. Η στρατιωτική δύναμη και το άνοιγμα στη δέσμευση είναι οι δύο όψεις του νομίσματος της οικοδόμησης της ειρήνης. Το μέλλον της ευρωπαϊκής ειρήνης και ευημερίας βρίσκεται πλέον εξ ολοκλήρου στα χέρια των Ευρωπαίων.

Sigmar Gabriel, a former federal minister and vice chancellor of Germany, is Chairman of Atlantik-Brücke.

Peter Eitel is Senior Director of Geopolitical Risk Advisory at FTI Consulting in Germany.