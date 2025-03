Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του σεισμού

Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες δεκάδες τα θύματα του σεισμού των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Παρασκευή τη Μιανμάρ και τη γειτονική Ταϊλάνδη