Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ – Στην κορυφή της ατζέντας οι συνεργασίες

Your browser does not support the audio element.

Μπορεί η ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής να έχει στην κορυφή το Συνέδριο, ωστόσο μένουν πολλά θέματα να διευθετηθούν