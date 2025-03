Η σημασία της συνάντησης Μητσοτάκη – Νετανιάχου και οι έρευνες της Chevron – Τι λένε Φίλης και Συρίγος στον ΣΚΑΪ

Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης, στο «Σήμερα»